MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach wöchentlichen Daten der Website Flightradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
