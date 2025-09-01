Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'329 -0.3%  SPI 17'067 -0.3%  Dow 45'401 -0.5%  DAX 23'751 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 5'342 0.5%  Gold 3'612 0.7%  Bitcoin 88'727 -0.1%  Dollar 0.7961 -0.2%  Öl 66.6 1.3% 
MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

363.16
CHF
9.21
CHF
2.60 %
01.09.2025
BRXC
08.09.2025 08:16:34

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
363.16 CHF 2.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den problembehafteten GTF-Triebwerken, an deren Bau MTU beteiligt ist. Nach wie vor seien 630 Flugzeuge deshalb am Boden - eine Zahl, die unerwünscht hoch sei. Ihre Analyse der A320-Flottennutzung zeige aber, dass die gesamten Flugstunden wieder gesteigert worden sei./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
470.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
362.50 € 		Abst. Kursziel*:
29.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
361.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.16%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

