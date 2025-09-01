MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den problembehafteten GTF-Triebwerken, an deren Bau MTU beteiligt ist. Nach wie vor seien 630 Flugzeuge deshalb am Boden - eine Zahl, die unerwünscht hoch sei. Ihre Analyse der A320-Flottennutzung zeige aber, dass die gesamten Flugstunden wieder gesteigert worden sei./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
362.50 €
|
Abst. Kursziel*:
29.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
361.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.16%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
