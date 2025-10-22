Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
419.28CHF
-9.14CHF
-2.13 %
09:15:55
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 06:15:21
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 541.55
|
Abst. Kursziel*:
18.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 542.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.96%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
08:46
|Alphabet, Microsoft, Meta: Geschäfte der US-Techfirmen florieren dank KI (Spiegel Online)
|
29.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
29.10.25