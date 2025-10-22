Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'314 -0.4%  SPI 17'047 -0.2%  Dow 47'632 -0.2%  DAX 24'124 -0.6%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5'706 0.0%  Gold 3'968 0.6%  Bitcoin 88'822 0.9%  Dollar 0.7993 -0.1%  Öl 64.4 -0.8% 
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

419.28
CHF
-9.14
CHF
-2.13 %
09:15:55
BRXC
30.10.2025 06:15:21

Microsoft Outperform

Microsoft
419.28 CHF -2.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 541.55 		Abst. Kursziel*:
18.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 542.56 		Abst. Kursziel aktuell:
17.96%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse