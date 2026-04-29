Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ziel für den Anzeigenumsatz im zweiten Quartal decke sich mit den Erwartungen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf höhere operative Ausgaben und Kapitalausgaben des Social-Media-Konzerns./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 865.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 606.71
|
Abst. Kursziel*:
42.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 607.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.49%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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