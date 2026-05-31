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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Analysen 31.05.2026 22:30:38

Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

So haben Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Meta Platforms
489.54 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

10 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 835,45 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 202,94 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 632,51 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--05.05.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD30,4304.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Meta
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