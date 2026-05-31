Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

10 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 835,45 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 202,94 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 632,51 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 825,00 USD 30,43 04.05.2026

Redaktion finanzen.ch