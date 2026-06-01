NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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01.06.2026 20:03:40
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge
Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.93 Prozent im Plus bei 30’614.75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.125 Prozent schwächer bei 30’295.25 Punkten in den Handel, nach 30’333.18 Punkten am Vortag.
Bei 30’241.20 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30’633.55 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 27’710.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24’960.04 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’340.99 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21.46 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’633.55 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 16.02 Prozent auf 409.90 USD), Datadog A (+ 11.83 Prozent auf 276.62 USD), Zoom Communications (+ 10.88 Prozent auf 112.64 USD), Zscaler (+ 9.93 Prozent auf 153.60 USD) und Marvell Technology (+ 9.33 Prozent auf 224.13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil QUALCOMM (-6.81 Prozent auf 233.93 USD), Enphase Energy (-5.88 Prozent auf 64.34 USD), Constellation Energy (-5.82 Prozent auf 271.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.73 Prozent auf 153.15 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-3.52 Prozent auf 610.25 USD) unter Druck.
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27’375’659 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.380 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Die Charter A-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6.69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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