Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Am Montag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0.60 Prozent auf 30’513.86 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.125 Prozent auf 30’295.25 Punkte an der Kurstafel, nach 30’333.18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30’633.55 Punkte, das Tagestief hingegen 30’241.20 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27’710.36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’960.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 21’340.99 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.06 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’633.55 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 15.73 Prozent auf 408.85 USD), Datadog A (+ 12.19 Prozent auf 277.49 USD), Zscaler (+ 11.44 Prozent auf 155.71 USD), Cadence Design Systems (+ 10.46 Prozent auf 414.16 USD) und Zoom Communications (+ 9.87 Prozent auf 111.62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil QUALCOMM (-8.78 Prozent auf 228.99 USD), Constellation Energy (-7.66 Prozent auf 265.70 USD), Enphase Energy (-6.76 Prozent auf 63.74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.85 Prozent auf 149.78 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-5.07 Prozent auf 600.47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53’752’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.380 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch