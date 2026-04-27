Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 810.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 675.03
|
Abst. Kursziel*:
19.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 672.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.51%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
