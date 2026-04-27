TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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27.04.2026 17:48:22
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse des Öl- und Gaskonzerns im Handelsgeschäft und die Wachstumsprojekte stünden im Fokus, schrieb Biraj Borkhataria in einem Ausblick am Montag./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76.88 €
|
Abst. Kursziel*:
10.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.01%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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