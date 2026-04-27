Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Blog, in dem der Software-Konzern eine Änderung der Partnerschaftsvereinbarung mit OpenAI bekanntgab. Er zeigte sich überrascht, dass nur sechs Monate nach der vorherigen Vereinbarung bereits eine Änderung vorgenommen wurde. Er erkenne aber an, dass sich die Dynamik im Bereich KI rasant verändere, schrieb er. Unklar seien für ihn dennoch einige Aspekte der Vereinbarung, wie etwa Forschungsrechte und API-Exklusivität. Am Mittwoch, während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen rechnet Jaluria mit weiteren Informationen. Die aktualisierte Vereinbarung könnte letztendlich sowohl für Microsoft als auch OpenAI positiv sein. Microsoft wäre weniger abhängig von OpenAI, und für OpenAI eröffne sich die Möglichkeit, die Kapazitäten mit anderen Anbietern zu erweitern und diesen so einen größeren Anreiz zur Zusammenarbeit mit OpenAI zu bieten./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 424.45
|
Abst. Kursziel*:
50.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 426.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.04%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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