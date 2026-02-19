Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’867 0.4%  SPI 19’085 0.3%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’204 -0.3%  Euro 0.9115 0.0%  EStoxx50 6’088 -0.3%  Gold 5’011 0.7%  Bitcoin 51’828 0.9%  Dollar 0.7723 -0.1%  Öl 71.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe
Microsoft-Aktie vor der Trendwende? Insider-Aktivität schürt Hoffnung auf Kurs-Rallye
Knorr-Bremse-Aktie gibt ab: Umsatz nimmt etwas ab
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schlussquartal 19.02.2026 09:19:42

Knorr-Bremse-Aktie gibt ab: Umsatz nimmt etwas ab

Knorr-Bremse-Aktie gibt ab: Umsatz nimmt etwas ab

Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr bei leicht schwächeren Umsätzen den operativen Gewinn etwas deutlicher als erwartet gesteigert.

Knorr-Bremse
98.11 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen
Der im MDAX notierte Konzern profitierte von einem guten vierten Quartal, in dem in beiden Sparten die Profitabilität verbessert wurde. Im neuen Gesamtjahr will der Münchener Bremsenhersteller die operative Marge weiter steigern.

Im abgelaufenen Jahr ging der Umsatz um 0,8 Prozent auf 7,82 Milliarden Euro zurück, wie Knorr Bremse mitteilte. Der betriebliche Gewinn (operatives EBIT) kletterte dagegen um 5 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro und die operative EBIT-Marge um 70 Basispunkte auf 13,0 Prozent. Im Schlussquartal sank der Umsatz den Angaben zufolge um 0,4 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro - das EBIT stieg dagegen um starke 11 Prozent auf 268 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge stieg auf 13,5 von 12,2 Prozent.

Analysten hatten für 2025 im Konsens mit 7,785 Milliarden Euro Umsatz, einem operativen EBIT von 1 Milliarde Euro und einer operativen EBIT-Marge von 12,9 Prozent gerechnet.

Der Auftragseingang stieg 2025 um 2,8 Prozent, im Schlussquartal sank er um 1,3 Prozent.

Nach Steuern verdiente Knorr-Bremse im Gesamtjahr 574 Millionen Euro, das waren 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,33 (Vorjahr 2,76) Euro, Analysten hatten mit 3,50 Euro je Aktie gerechnet.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr Milliarden 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro erreichen. Die operative EBIT-Marge wird bei rund 14 Prozent erwartet. Knorr Bremse stellte für 2025 mögliche Restrukturierungskosten von bis zu 30 Millionen Euro in Aussicht.

Im XETRA-Handel notiert die Knorr-Bremse-Aktie zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 106,20 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

So stuften die Analysten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat ein

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG