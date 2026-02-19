Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9114 0.0%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 5’015 0.8%  Bitcoin 51’845 1.0%  Dollar 0.7725 0.0%  Öl 70.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
Thurgauer Kantonalbank-Aktie: Rekordgewinn erzielt
Zurich-Aktie: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
Suche...
Verwaltungsrat erweitert 19.02.2026 07:43:00

Nestlé-Aktie: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt

Nestlé-Aktie: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt

Bei dem von einer Führungskrise durchgeschüttelten Nahrungsmittelkonzern verstärkt der Verwaltungsrat seine Grundsätze zur Unternehmensführung. Zudem hat Nestlé hat 2025 sein Wachstum aus eigener Kraft wieder beschleunigen können.

Das Aufsichtsgremium wird zudem erweitert und erhält mit Thomas Jordan einen prominenten Zugang.

Nestlé hat Änderungen an den Verwaltungsratsprozessen beschlossen, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Zusätzliche Sitzungen etwa sollen das Engagement des Verwaltungsrats erhöhen und mit Anpassungen der Ausschussstrukturen und -verantwortlichkeiten wolle man die Kompetenzen der Mitglieder noch besser nutzen.

"Mit den heute angekündigten Anpassungen wollen wir das Engagement des Verwaltungsrats für den Erfolg des Unternehmens weiter fördern, die Aufsicht vertiefen und die Entscheidungsfindung stärken", liess sich der seit Oktober 2025 amtierende Verwaltungsratspräsident Pablo Isla in der Mitteilung zitieren.

Der bisherige Nachhaltigkeitsausschuss wird zum Wissenschafts-, Technologie- und Nachhaltigkeits-Ausschuss erweitert. Ein Präsidial- und Governance-Ausschuss wird aufgelöst; dessen Aufgaben gehen an einen neuen Audit- und Finanz-Ausschuss sowie an einen neu zusammengesetzten Nominations- und Governance-Ausschuss.

Breiterer Verwaltungsrat

Eine gute Corporate Governance sei ein zentraler Pfeiler für den langfristigen Erfolg von Nestlé, sagte Isla weiter. So sollen zudem künftig alle Verwaltungsräte in zwei Ausschüssen mitarbeiten, um die Aufsicht und Entscheidungsfindung zu stärken.

Und der Verwaltungsrat von Nestlé wird mit zwei Nominierungen auf 13 unabhängige Mitglieder anwachsen. Zur Wahl an der Generalversammlung vom 16. April stehen neben dem früherem Nationalbank-Präsidenten Thomas Jordan die P&G-Managerin Fama Francisco.

"Durch unsere Praxis, den Verwaltungsrat regelmässig zu erneuern, erweitern wir die Vielfalt an Perspektiven und Fachkenntnissen", hielt Nestlé-Präsident Isla dazu fest.

Nächster Job für Jordan

Thomas Jordan war von 2012 bis 2024 Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Der Schweizer Ökonom vertrat das Land in internationalen Finanzgremien wie IWF, BIZ und Financial Stability Board. Er sitzt bereits seit Frühling 2025 beim Versicherungskonzern Zurich im Verwaltungsrat.

Fama Francisco ist CEO des globalen P&G-Geschäfts mit Pflegeprodukten für Babys, Frauen und Familien. Die auf den Philippinen geborene US-Staatsbürgerin bekleidete seit 1989 verschiedene Führungsfunktionen bei P&G und wurde mehrfach in die "Fortune"-Liste der 50 einflussreichsten internationalen Managerinnen aufgenommen.

CEO treibt neue Strategie voran

CEO Philipp Navratil will mit einer neuen Strategie noch mehr aufs Tempo drücken. Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert betrug das organische Wachstum 3,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Jahr zuvor, wie der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter am Donnerstag mitteilte. Dieses ging vor allem auf Preisanpassungen von 2,8 Prozent zurück. Das Mengenwachstum (RIG) blieb im Umfeld einer gedämpften Konsumlust stabil bei 0,8 Prozent.

Im vierten Quartal belief sich das organische Wachstum auf 4,0 Prozent nach 4,3 Prozent im dritten Quartal. Der grossangelegte Rückruf von Babynahrung in gegen 60 Ländern wegen einer giftigen Zutat erfolgte weitgehend erst Anfang 2026 und hatte darum keinen Effekt auf die Zahlen von 2025.

Der Umsatz ging im Gesamtjahr um 2,0 Prozent auf 89,49 Milliarden Franken zurück. Hintergrund waren vor allem die Dollarschwäche respektive der starke Franken.

Vom Umsatz blieben 16,1 Prozent als Betriebsgewinn übrig, nach 17,2 Prozent im Vorjahr. Auf die Marge drückten unter anderem Investitionen für Wachstum, US-Zölle, Wechselkurseffekte und höhere Rohstoffkosten für Kaffee und Kakao. Der Reingewinn ging leicht auf 9,03 Milliarden Franken zurück.

Trotz hohem Schuldenberg hält der Konzern an seiner Dividendenpolitik fest: Die Auszahlung steigt zum 30. Mal in Folge, und zwar auf 3,10 Franken je Aktie nach 3,05 Franken im Jahr davor.

Für künftig wieder stärkeres Wachstum schärft der seit gut fünf Monaten amtierende CEO Navratil die Konzernstrategie. Demnach richtet Nestlé seinen Fokus wie erwartet stärker auf die vier Sparten Kaffee, Heimtierprodukte und Nutrition, die zusammen rund 70 Prozent des Umsatzes ausmachen, sowie auf Kulinarikprodukte und Snacks aus.

Nutrition und Nestlé Health Science werden zu einem gemeinsamen Geschäft zusammengeführt, um die Marktstellung zu stärken und Synergien zu nutzen. Im Bereich Kulinarik und Snacks will der Konzern das Portfolio weiter straffen und Marken reduzieren. Dazu zählen auch fortgeschrittene Verhandlungen über den Verkauf des verbleibenden Speiseeisgeschäfts an Froneri.

Beim Ausblick bleibt das Management wegen des schwierigen Umfelds wie erwartet vorsichtig. Nestlé erwartet ein organisches Wachstum von etwa 3 bis 4 Prozent, wobei das interne Realwachstum gegenüber 2025 zunehmen soll; belastend wirken rund 20 Basispunkte aus Produktrückgaben und Bestandslücken nach dem grossen Rückruf von Babynahrung. Die zugrunde liegende operative Marge dürfte sich gegenüber 2025 verbessern und im zweiten Halbjahr anziehen, während der freie Cashflow voraussichtlich über neun Milliarden Franken liegt.

Fokus auf vier Kernbereiche

Vevey (awp) - Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé will sich künftig auf vier Kernbereiche konzentrieren: Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks. Ernährung (Nutrition) und Gesundheit (Health Science) werden dabei künftig zu einer Einheit zusammengefasst.

Damit will Nestlé-CEO Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Synergien freisetzen. Im Zuge dieser Reorganisation verlässt die bisherige Nestlé-Health-Science-Chefin Anna Mohl den Konzern, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Die Pläne zur Fokussierung kommen nicht überraschend - entsprechende Absichten waren bereits durchgesickert.

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert - Amerika, Europa und Asien sowie Ozeanien und Afrika - und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft.

Bereits die Vorgänger von Navratil hatten sich an Reorganisationen versucht: Erst hatte Mark Schneider per Anfang 2022 Nordamerika und Grosschina als separate Regionen aus den Zonen Americas bzw. Asien ausgegliedert, dann machte Laurent Freixe per 2025 diesen Schritt wieder rückgängig. Die Geschäftsleitung verkleinerte Freixe von 15 auf 12 Mitglieder. Damals holte er zudem auch Navratil - damals noch Nespresso-Chef - in die Geschäftsleitung.

Mehr Geld für Marketing

Navratil will künftig mehr Geld in Marketing und Innovationen stecken. Das Geld soll aus dem laufenden Sparprogramm kommen. Navratil hatte kurz nach seinem Einstand als CEO im Oktober einen grossen Stellenabbau angekündigt. In den nächsten zwei Jahren ist ein globaler Personalabbau von etwa 16'000 Stellen geplant, was knapp 6 Prozent der knapp 280'000 Nestlé-Stellen entspricht.

Mit dem Stellenabbau sollen bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken erzielt werden. 20 Prozent dieser Einsparungen seien bereits erreicht worden, heisst es nun.

Nestlé hatte zuletzt einige Turbulenzen durchgemacht, darunter mehrere Wechsel an der Konzernspitze: So hatte Navratil im September 2025 die Leitung von Laurent Freixe übernommen. Dieser war nach nur einem Jahr im Amt über eine firmeninterne Affäre gestolpert. Er selbst hatte Mark Schneider abgelöst, in dessen letzten Amtsjahren der Nestlé-Aktienkurs auf Talfahrt gegangen war. Neben der finanziellen Performance sorgten auch immer wieder Skandale etwa im Wassergeschäft oder zuletzt bei der Babynahrung für Unruhe.

ra/mk

tt/uh

Vevey (awp)

Weitere Links:

Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert Nestlé Vital

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.02.26 Marktüberblick: Bayer im Fokus
18.02.26 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
18.02.26 SMI steuert auf 14.000-Punkte-Marke zu
18.02.26 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
18.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Der nächste Ausbruchsversuch?
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’396.11 19.51 B5HSYU
Short 14’674.22 13.96 SC7BZU
Short 15’267.20 8.70 SYOBEU
SMI-Kurs: 13’807.04 18.02.2026 17:30:25
Long 13’271.12 19.79 SCHBZU
Long 12’966.30 13.82 SI9BZU
Long 12’403.25 8.84 S9VBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittwochnachmittag an
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf Höhenflug
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:39 Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren
07:34 ROUNDUP/Umstrittene Werbekampagne: Hat Lidl zu viel versprochen?
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:18 Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft
07:34 Zurich-Aktie: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
07:08 Fastenmonat in Türkei beginnt - Inflation belastet Familien
06:41 Wahlumfrage sieht AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 37 Prozent
06:34 ROUNDUP: Mehr Erstorientierungskurse geplant - Streit um Kürzungen
06:34 ROUNDUP: Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?
06:34 ROUNDUP: Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe