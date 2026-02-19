BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht

Das Biopharma-Unternehmen BioVersys hat seine bereits bekannten Studienergebnisse zu seinem Tuberkulose-Medikament im renommierten Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert. Es handelt sich um die Resultate der Phase-IIa-Studie mit Alpibectir, wie Bioversys am Donnerstag mitteilte.

Dabei wurde der Wirkstoff Alpibectir mit dem bestehenden Antibiotikum Ethionamid (AlpE) kombiniert. Gemeinsam verstärkten sie die Wirkung gegen Tuberkulose-Bakterien und konnten so bestehende Resistenzen überwinden. Die Studie wurde in Südafrika durchgeführt und zeigte bereits nach sieben Tagen eine deutlich bakterienabtötende Wirkung bei Patientinnen und Patienten mit Lungentuberkulose.

Basel (awp)