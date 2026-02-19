Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9114 0.0%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 5’012 0.7%  Bitcoin 51’845 1.0%  Dollar 0.7725 0.0%  Öl 70.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
Nestlé-Aktie: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
Novavest-Aktie: Gewinn 2025 gesteigert und Ausschüttung angehoben
Suche...

BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Publikation 19.02.2026 07:39:00

BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht

BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht

Die BioVersys-Aktie rückt in den Fokus, nachdem neue Studiendaten zu Alpibectir eine schnelle bakterienabtötende Wirkung zeigen.

BioVersys
23.40 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen
Das Biopharma-Unternehmen BioVersys hat seine bereits bekannten Studienergebnisse zu seinem Tuberkulose-Medikament im renommierten Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert. Es handelt sich um die Resultate der Phase-IIa-Studie mit Alpibectir, wie Bioversys am Donnerstag mitteilte.

Dabei wurde der Wirkstoff Alpibectir mit dem bestehenden Antibiotikum Ethionamid (AlpE) kombiniert. Gemeinsam verstärkten sie die Wirkung gegen Tuberkulose-Bakterien und konnten so bestehende Resistenzen überwinden. Die Studie wurde in Südafrika durchgeführt und zeigte bereits nach sieben Tagen eine deutlich bakterienabtötende Wirkung bei Patientinnen und Patienten mit Lungentuberkulose.

hr/ra

Basel (awp)

Weitere Links:

BioVersys-Aktie im Plus: Erster Patient in China in Phase-I-Studie mit BV100 in Behandlung

Bildquelle: BioVersys