BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643
19.02.2026 07:39:00
BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
Die BioVersys-Aktie rückt in den Fokus, nachdem neue Studiendaten zu Alpibectir eine schnelle bakterienabtötende Wirkung zeigen.
BioVersys hat seine bereits bekannten Studienergebnisse zu seinem Tuberkulose-Medikament im renommierten Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert. Es handelt sich um die Resultate der Phase-IIa-Studie mit Alpibectir, wie Bioversys am Donnerstag mitteilte.
Dabei wurde der Wirkstoff Alpibectir mit dem bestehenden Antibiotikum Ethionamid (AlpE) kombiniert. Gemeinsam verstärkten sie die Wirkung gegen Tuberkulose-Bakterien und konnten so bestehende Resistenzen überwinden. Die Studie wurde in Südafrika durchgeführt und zeigte bereits nach sieben Tagen eine deutlich bakterienabtötende Wirkung bei Patientinnen und Patienten mit Lungentuberkulose.
hr/ra
Basel (awp)
Bildquelle: BioVersys
