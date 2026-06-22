Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.0%  SPI 19’475 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’986 -0.2%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 6’293 -0.5%  Gold 4’157 -1.3%  Bitcoin 50’847 0.4%  Dollar 0.8072 0.3%  Öl 80.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Micron und Co. weiter im Aufschwung? - Analyst sieht Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch nicht erreicht
Jahrelang abgeschrieben: Die breite Diversifikation feiert Comeback
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Flughafen Zürich-Aktie: Flugbetrieb nach temporärer Skyguide-Störung wieder aufgenommen
Suche...
KI-Nachfrage im Fokus 22.06.2026 03:42:55

Aktien von Micron und Co. weiter im Aufschwung? - Analyst sieht Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch nicht erreicht

Aktien von Micron und Co. weiter im Aufschwung? - Analyst sieht Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch nicht erreicht

Die jüngste Korrektur bei Speicherchip-Aktien hat viele Anleger verunsichert. Analysten sehen darin jedoch keinen Hinweis auf ein Ende des Booms.

• Morgan Stanley: Jüngster Rücksetzer bei Speicherwerten ist gesunde Korrektur innerhalb Bullenmarktes
• DRAM-Zyklus mit Höhepunkt erst Ende des Jahres oder später
• Langfristige Lieferverträge und KI-Nachfrage entscheidend für weiteres Kurspotenzial

Speicherchip-Aktien wie Micron, Samsung Electronics und SK hynix haben Anfang Juni deutlich korrigiert. Für Morgan-Stanley-Analyst Shawn Kim ist diese Entwicklung jedoch kein Warnsignal, sondern vielmehr eine notwendige Verschnaufpause innerhalb eines weiterhin starken Marktzyklus. Demnach sei eine Korrektur nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate unvermeidlich und letztlich gesund, wenn sich der Hausse-Trend bei Speicherchips bis zum Jahresende fortsetzen solle.

DRAM bleibt ein Engpass der KI-Infrastruktur

Im Mittelpunkt der positiven Einschätzungen steht weiterhin der Markt für DRAM-Speicher. Wie MarketWatch berichtet, sieht Morgan Stanley DRAM nach wie vor als einen der wichtigsten Engpässe beim weltweiten Ausbau von KI-Infrastruktur. Die drei führenden Hersteller Micron, Samsung und SK hynix seien deshalb in einer günstigen Position, um von der anhaltenden Nachfrage zu profitieren.

Analyst Shawn Kim betont laut der Nachrichtenseite: "Der Zyklus beschleunigt sich weiterhin, die Gewinnschätzungen werden nach wie vor deutlich nach oben angepasst und sind nachhaltiger, als die meisten Marktteilnehmer glauben". Der Börsenexperte sieht dies als wichtige Bestätigung für die bisherige Kursentwicklung der Branche. Die steigenden Gewinnerwartungen würden die Rally über einen längeren Zeitraum rechtfertigen.

Zyklus-Hoch möglicherweise noch mehrere Quartale entfernt

Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung zum weiteren Verlauf des DRAM-Marktes. Sollte er den bisherigen Mustern folgen, dürfte sich der aktuelle DRAM-Zyklus nach Kims Meinung zum Jahresende dem Höhepunkt nähern.

Jedoch hält er ein anderes Szenario für wahrscheinlicher. So könnte die Nachfrage durch sogenannte Agentic-AI-Anwendungen dazu führen, dass das eigentliche Zyklushoch erst mehrere Quartale später erreicht werde. Der Analyst geht daher davon aus, dass der aktuelle Aufschwung länger anhalten könnte als bei früheren Zyklen.

Langfristige Verträge verändern die Marktstruktur

Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Speicherzyklen sind laut MarketWatch die zunehmenden langfristigen Liefervereinbarungen zwischen Speicherherstellern und ihren Kunden. Diese könnten die Ertragsentwicklung stabilisieren und höhere Bewertungen rechtfertigen. Kim verweist darauf, dass frühere Speicherzyklen hingegen eher vom Angebot als von der Nachfrage getrieben gewesen seien. Die Folge waren häufig Überkapazitäten und ein späterer Preisverfall.

Auch Wolfe-Research-Analyst Chris Caso sieht laut MarketWatch Potenzial für höhere Bewertungen. Die langfristigen Vereinbarungen würden Kapazitätserweiterungen stärker an realen Nachfrageprognosen ausrichten. Da solche Vertragsstrukturen in der Speicherindustrie noch relativ neu seien, könnten sie in den Erwartungen vieler Investoren bislang nicht vollständig berücksichtigt sein.

DRAM-Preise steigen weiter

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Branche durch die Preisentwicklung. So erwarte Wolfe Research angesichts von Lieferengpässen für das laufende Jahr einen Anstieg der DRAM-Preise um 200 Prozent. Für das kommende Jahr prognostiziert das Analysehaus ein weiteres Plus von 17,5 Prozent.

Auch Morgan Stanley verweist auf die angespannte Marktlage. Demnach haben sich die Speicherpreise seit Februar nahezu verdoppelt, während sich die Lieferzeiten verlängert haben. Zudem seien durch langfristige Verträge bereits erhebliche Teile des verfügbaren Angebots gebunden.

Allerdings erwartet Kim, dass die Speicherpreise letztendlich sinken werden. Das sei für die Speicherunternehmen jedoch nicht unbedingt schlecht. Niedrigere Preise für DRAM könnten den Betrieb von KI-Modellen verbilligen, wodurch die Implementierung kostengünstiger würde, was möglicherweise die Nachfrage nach KI noch weiter ankurbeln könnte, so Kim.

Was das für Anleger bedeutet

Es ist ein insgesamt positives Bild für Speicherchip-Hersteller wie Micron: Die Analysten von Morgan Stanley und Wolfe Research sehen die jüngste Korrektur nicht als Ende des Speicherzyklus, sondern als notwendige Bereinigung innerhalb eines weiterhin starken Marktumfelds. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleiben laut den Analysten die KI-getriebene Nachfrage nach DRAM-Speichern sowie die zunehmende Bedeutung langfristiger Lieferverträge.

Anleger die bereits investiert sind, sollten daher insbesondere die Entwicklung der DRAM-Preise, die Nachfrage aus dem KI-Sektor und die Gewinnrevisionen der Analysten beobachten. Wer einen Einstieg erwägt, findet laut den genannten Analysten weiterhin ein Umfeld vor, in dem der Höhepunkt des aktuellen Speicherzyklus möglicherweise noch nicht erreicht ist.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deshalb profitieren NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen
Diese alternativen Chip-Titel könnten für Anleger interessant sein
Aktien von Micron und SanDisk im Blick: Historische RSI-Werte - Warnsignal oder Stärke?

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 SMI-Gewinnserie gerissen
19.06.26 Next Stop: Space Economy
19.06.26 Marktüberblick: Infineon und Siemens Energy gesucht
19.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’324.91 19.95 S43BWU
Short 14’615.16 13.98 S5ZB6U
Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’771.28 19.06.2026 17:30:00
Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit stabiler Tendenz
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Gold, Öl & Co. in KW 25: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades
Morning Briefing - International
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.