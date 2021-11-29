Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

29.11.2021
29.10.2025 07:34:20

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Mercedes-Benz Group
50.27 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in seiner Reaktion vom Mittwoch. Der nur bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane. Den Aktienkurs könnte das unter Druck setzen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RBC Capital Markets
54.00 €
Sector Perform
54.70 € 		Abst. Kursziel*:
-1.28%
Sector Perform
56.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.85%
Tom Narayan
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

