Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
95.00CHF
0.80CHF
0.85 %
29.11.2021
SWX
29.10.2025 07:34:20
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Mercedes-Benz Group
50.27 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in seiner Reaktion vom Mittwoch. Der nur bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane. Den Aktienkurs könnte das unter Druck setzen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.28%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
56.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.85%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse