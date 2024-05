NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 100 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman senkte nach den Quartalszahlen des Autobauers seine Schätzungen für die diesjährige operative Marge im Pkw-Geschäft. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2024 und 2025 habe er erhöht, womit er höhere Zinseinkünfte und eine niedrigere Steuer für das Industriegeschäft reflektiere, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes-Benz entwickele sich robust, die Kapitalerträge seien attraktiv./ajx/tih;