NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Resultate des Autobauers dürften eher schwach ausfallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die künftige Geschäftsentwicklung komme es vor allem darauf an, das Geschäft mit hochpreisigen Modellen wieder in Fahrt zu bringen. Dieses habe zuletzt vor allem unter einer Schwäche in China gelitten./mis/zb;