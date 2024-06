NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz habe der Autobauer weiter Zuversicht signalisiert für die Margenambitionen der Kernmarke Mercedes, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte verliefen insgesamt planmäßig, mit den einzigen negativen Abweichungen in China. In Europa sei bei den Bestellungen eine Besserung erkennbar./tih/mis;