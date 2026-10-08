Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Äußerungen von Finanzchefin Christina Schenk seien recht verhalten ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sie sei auf einige Herausforderungen für die Branche eingegangen und habe signalisiert, dass die Marge im Pkw-Bereich im dritten Quartal außerhalb der bekräftigten Zielspanne für 2026 von 3 bis 5 Prozent liegen könnte./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.19 €
|
Abst. Kursziel*:
32.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.32%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
08.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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08.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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|08.10.26
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|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
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|Barclays Capital
|13.01.25
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|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37.36
|-2.06%
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