11.11.2025 11:22:22

Medios Buy

Medios
11.79 CHF 4.12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

