ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht etliche Treiber für die Geschäfte der Fastfood-Kette auf dem US-Markt, was weiteres Kurspotenzial für die Aktie beinhalte. Die Herausforderungen im internationalen Geschäft dürften aber weiter belasten, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag;