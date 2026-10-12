LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
353.10CHF
-7.00CHF
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12.10.2026 19:20:13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
359.48 CHF 0.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
475.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
377.05 €
|
Abst. Kursziel*:
25.98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
371.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.83%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|19:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|19:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|353.10
|-1.94%
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|19:20
|
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|17:58
|
Jefferies & Company Inc.
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|17:56
|
RBC Capital Markets
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|16:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|13:39
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|13:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Sell
|13:07
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform