NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Der Luxusgüterhersteller habe die durchschnittliche Analystenschätzung um 4 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Statt eines leichten Umsatzanstiegs sei - bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte - ein dreiprozentiger Rückgang gemeldet worden. Angesichts der Vorreiterrolle von LVMH dürften sich die schwächer als erwarteten Trends in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens kurzfristig negativ auf den gesamten Luxussektor auswirken./ck/zb;