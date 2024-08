NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Juli-Exportzahlen für Schweizer Uhren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Analyst Luca Solca verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf schwierige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und eine anhaltend schwache Nachfrage nach Luxusuhren aus China. In allen Preissegmenten sei weiterhin eine deutliche Divergenz zwischen dem unteren, mittleren und oberen Marktsegment zu beobachten. Wie schon im Juni seien die Markentrends nach Kommentaren von Swatch und Richemont aber keine Überraschung gewesen./tih/ajx;