LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST ;
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
566.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
568.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.44%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.01.26
|What are the big hits at LVMH watch week? (Financial Times)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Börse Paris: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|525.21
|-2.93%
