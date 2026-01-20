Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

525.21
CHF
-15.86
CHF
-2.93 %
11:35:11
BRXC
20.01.2026 11:46:48

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
525.21 CHF -2.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST ;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
566.40 € 		Abst. Kursziel*:
14.76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
568.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.44%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

11:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
