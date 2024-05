NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 790 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini vermisst in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Berichtssaison der europäischen Luxusbranche größere Kurstreiber. Kurzfristig setzt sie vor allem auf Prada und Richemont./ag/men;