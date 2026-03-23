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23.03.2026 12:15:12

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem im April anstehenden Bericht zum Umsatz im ersten Quartal überarbeitete Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Sie verwies auf aktuelle Branchendaten und geopolitische Entwicklungen wie etwa den Krieg im Nahen Osten sowie auf die jüngsten Wechselkursbewegungen und Gespräche mit dem Investor-Relations-Team als Grund für ihre Prognosesenkungen. Vor allem die Region Naher Osten, so präzisierte sie, trage 6 Prozent zum Umsatz der Sparte Mode & Lederwaren bei und sei bis vor kurzem ein Wachstumsmotor gewesen./ck/rob/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
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