LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 440 auf 415 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen in der Sparte Mode und Lederwaren verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die logistischen Probleme, die die Dynamik von Vuitton in den USA beeinträchtigt hätten, dürften sich aber im vierten Quartal abschwächen. Zudem sollte die Flaggschiffmarke in China keine länger anhaltenden Einbußen zu erwarten haben./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
415.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
377.80 €
|
Abst. Kursziel*:
9.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
379.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.24%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|351.90
|-0.34%
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