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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

349.90
CHF
-3.20
CHF
-0.91 %
10:21:43
SWX
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13.10.2026 08:56:14

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
351.88 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 440 auf 415 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen in der Sparte Mode und Lederwaren verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die logistischen Probleme, die die Dynamik von Vuitton in den USA beeinträchtigt hätten, dürften sich aber im vierten Quartal abschwächen. Zudem sollte die Flaggschiffmarke in China keine länger anhaltenden Einbußen zu erwarten haben./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
415.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
377.80 € 		Abst. Kursziel*:
9.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
379.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.24%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
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