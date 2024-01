LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach einer Telefonkonferenz auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Das unerwartet gute Abschneiden bei den Margen spiegele eine strikte Kostendisziplin wider, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem sorgten die Zahlen für Zuversicht./bek/ajx;