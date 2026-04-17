Lufthansa 7.12 CHF -4.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit Blick auf das Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs sieht Analyst Alex Irving Ryanair in Europa am besten dastehen, wie er am Montag schrieb./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.