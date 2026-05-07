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07.05.2026 13:20:24

Lufthansa Halten

Lufthansa
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 8 auf 9 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag in seinem Rückblick. Die bestätigten Jahresziele wertet er positiv. Sie seien angesichts der gestiegenen Kerosinpreise nun aber schwieriger zu erreichen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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