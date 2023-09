NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor dem im Oktober anstehenden Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Kurzfristig erwarte sie weiterhin eine gute Entwicklung mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von mehr als elf Prozent, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Treiber seien vor allem das Massengeschäft und die Schwellenländer./tav/mis;