London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
88.03CHF
-0.99CHF
-1.11 %
09:26:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 07:59:34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange
88.03 CHF -1.11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend um mehr als 5 Prozent an aufgrund des unerwartet hohen Aktienrückkaufvolumens und des Ausblicks der Londoner./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
98.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
26.02.26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
26.02.26