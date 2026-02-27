London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum halte in dieser Dekade an, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
114.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
98.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
85.81 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
