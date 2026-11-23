Vor 10 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.521 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie auf 96.62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340.21 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 240.21 Prozent.

Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 46.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch