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|Lukrativer London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in London Stock Exchange (LSE)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.521 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie auf 96.62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340.21 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 240.21 Prozent.
Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 46.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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