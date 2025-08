NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 517 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe die Gewinnerwartungen übertroffen - zum 26. Mal in Folge, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/edh;