Linde 343.02 CHF -5.89% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 415 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Industriegasekonzerns. Dies reflektiere unter anderem niedrigere Unternehmenskosten, eine bessere Profitabilität im Anlagenbau und einen größeren Aktienrückkauf in den Jahren 2024 und 2025. Insgesamt gebe es im Konjunkturzyklus wohl keinen schlechten Zeitpunkt, um Linde-Aktien zu besitzen, auch wenn 2024 weniger günstig verlaufen dürfte als 2023./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2023 / 00:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.