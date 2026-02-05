Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
362.22CHF
1.01CHF
0.28 %
05.02.2026
BRXC
06.02.2026 07:08:44
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern habe 2025 solide abgeschlossen und der Ausblick auf 2026 umspanne die Markterwartungen, schrieb Laurence Alexander am Donnerstagabend./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 535.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 459.69
Abst. Kursziel*:
16.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 460.08
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Laurence Alexander
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
