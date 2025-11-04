Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 0.4%  SPI 17’004 0.1%  Dow 47’242 -0.2%  DAX 23’927 -0.9%  Euro 0.9301 -0.1%  EStoxx50 5’657 -0.4%  Gold 3’947 -1.4%  Bitcoin 84’438 -1.9%  Dollar 0.8102 0.3%  Öl 64.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Fresenius Medical Care-Aktie verliert: Organisches Umsatzwachstum beschleunigt
Novo Nordisk-Aktie im Minus: Gebot für Metsera erhöht - Vorsprung vor vor Pfizer
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

338.17
CHF
5.25
CHF
1.58 %
16:24:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 14:47:02

Linde Kaufen

Linde
338.20 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach den Ende Oktober vorgelegten Zahlen von 526 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen hätten erneut die Ertragskraft des Industriegas-Produzenten und Anlagenbauers in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld bestätigt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 sei dagegen lediglich bestätigt worden und möglicherweise hätten hier einige Investoren mehr erwartet. Er hält den wohl daher erfolgten Kursrückgang für übertrieben./rob/ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Linde plc Kaufen
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 412.18 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 417.70 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse