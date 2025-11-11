Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

Historisch
Linde Buy

Linde
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 420.67 		Abst. Kursziel*:
18.86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 420.66 		Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse