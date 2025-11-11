Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
341.25CHF
4.19CHF
1.24 %
12:01:40
BRXC
11.11.2025 11:06:12
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 420.67
|
Abst. Kursziel*:
18.86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 420.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
