NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.68 Prozent tiefer bei 25’537.53 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1.51 Prozent auf 25’580.34 Punkte an der Kurstafel, nach 25’972.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’762.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’474.39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24’785.52 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 23’188.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’963.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21.75 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marriott (+ 3.44 Prozent auf 272.97 USD), Verisk Analytics A (+ 1.49 Prozent auf 218.60 USD), Linde (+ 1.32 Prozent auf 417.61 USD), DexCom (+ 1.26 Prozent auf 61.19 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1.21 Prozent auf 139.17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palantir (-7.90 Prozent auf 190.82 USD), Atlassian (-7.75 Prozent auf 162.43 USD), Synopsys (-6.32 Prozent auf 417.56 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.50 Prozent auf 250.10 USD) und Micron Technology (-5.35 Prozent auf 222.15 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’943’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.268 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6.58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

