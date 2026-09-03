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LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819

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03.09.2026 10:11:23

LEGRAND Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Legrand von 150 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Gael de-Bray lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung die starke Basis und ermutigende Aussichten beim französischen Spezialisten für Elektroinstallationen und Gebäudetechnik. Dass der historisch übliche Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche aktuell zusammengeschmolzen sei, hält er für ungerechtfertigt. Schließlich sei die organische Wachstumsdynamik beim Unternehmen stärker denn je./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LEGRAND SA Act. Prov. OPO Buy
Unternehmen:
LEGRAND SA Act. Prov. OPO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138.15 € 		Abst. Kursziel*:
15.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
138.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.90%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
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