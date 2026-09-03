LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819
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LEGRAND Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Legrand von 150 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Gael de-Bray lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung die starke Basis und ermutigende Aussichten beim französischen Spezialisten für Elektroinstallationen und Gebäudetechnik. Dass der historisch übliche Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche aktuell zusammengeschmolzen sei, hält er für ungerechtfertigt. Schließlich sei die organische Wachstumsdynamik beim Unternehmen stärker denn je./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEGRAND SA Act. Prov. OPO Buy
|
Unternehmen:
LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.15 €
|
Abst. Kursziel*:
15.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
138.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.90%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
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|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
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