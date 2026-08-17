LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819
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17.08.2026 10:02:40
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden LEGRAND-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89.02 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, befänden sich nun 11.233 LEGRAND-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 1’580.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 140.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.05 Prozent angewachsen.
LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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