CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LEGRAND-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94.02 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.064 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (135.80 EUR), wäre das Investment nun 144.44 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.44 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 35.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch