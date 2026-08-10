CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die LEGRAND-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 129.75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, befänden sich nun 0.771 LEGRAND-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 140.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.05 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.05 Prozent angewachsen.

Insgesamt war LEGRAND zuletzt 36.75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch