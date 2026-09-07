CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die LEGRAND-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131.05 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.631 LEGRAND-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’075.16 EUR, da sich der Wert einer LEGRAND-Aktie am 04.09.2026 auf 140.90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.52 Prozent.

Am Markt war LEGRAND jüngst 36.94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch