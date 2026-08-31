CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LEGRAND-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die LEGRAND-Aktie an diesem Tag bei 53.71 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.862 LEGRAND-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 260.01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 28.08.2026 auf 139.65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +160.01 Prozent.

LEGRAND markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch