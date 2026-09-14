LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819
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14.09.2026 10:02:17
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien verdienen können.
Am 14.09.2023 wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEGRAND-Anteile an diesem Tag 86.96 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 114.995 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’312.10 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 11.09.2026 auf 141.85 EUR belief. Damit wäre die Investition 63.12 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 37.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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