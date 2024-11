NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den börsennotierten Immobiliensektor hätten in den zurückliegenden Wochen die wieder ansteigenden Renditen belastet und in Deutschland komme mit politischer Unsicherheit nun auch noch eine neue Unbekannte hinzu, schrieb Analyst Neil Green am Freitag im Zuge einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells nach den Quartalszahlen von LEG. Ihm zufolge sollten aber anhaltendes Gewinnwachstum im Jahr 2025 und eine Erholung der Immobilienbewertungen die LEG-Papiere weiter nach vorne bringen./ajx/he;