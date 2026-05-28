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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe in allen Regionen hoch, schrieb Kai Klose am Freitag im Nachgang einer Roadshow mit dem Unternehmen in London./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:08 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.