LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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29.05.2026 10:52:59
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
51.44 CHF 0.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe in allen Regionen hoch, schrieb Kai Klose am Freitag im Nachgang einer Roadshow mit dem Unternehmen in London./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
51.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.71%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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